G7 тонет в спорах из-за раскола по Украине: саммит обошелся без традиционного заявления

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал G7. В социальных сетях он заявил, что объединение превратилось в «мертвый клуб», где остались только «зомби». Свою позицию он озвучил, комментируя итоги саммита и связанные с ним события. По его мнению, G7 давно утратила свою значимость.