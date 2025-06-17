G7 тонет в спорах из-за раскола по Украине: саммит обошелся без традиционного заявления

Канада, принимавшая саммит лидеров «Большой семерки» (G7), отказалась от совместного заявления по Украине из-за позиции США. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в канадском правительстве.
В последний день встречи в Кананаскисе лидеры G7 утвердили шесть совместных документов. Они касались редкоземельных металлов, искусственного интеллекта, квантовых технологий, борьбы с незаконной миграцией, лесными пожарами и транснациональными репрессиями. Также 16 июня было согласовано заявление по конфликту между Ираном и Израилем.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал G7. В социальных сетях он заявил, что объединение превратилось в «мертвый клуб», где остались только «зомби». Свою позицию он озвучил, комментируя итоги саммита и связанные с ним события. По его мнению, G7 давно утратила свою значимость.