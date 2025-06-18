Сенатор Пушков предупредил, что иранский конфликт может стать войной Трампа

Он считает, что США всё же могут присоединиться к операции Израиля против Тегерана. При этом Алексей Пушков признал, что ранее «с гордостью заявлял», что Дональд Трамп не начал ни одной войны. Он был исключением, учитывая деятельность прошлых президентов США.