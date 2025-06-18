Сенатор Пушков предупредил, что иранский конфликт может стать войной Трампа

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно остро высказывался о ситуации в Иране. Он также не осудил военную операцию Израиля в отношении Тегерана. Иранский конфликт может стать «войной Трампа», выразился в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что США всё же могут присоединиться к операции Израиля против Тегерана. При этом Алексей Пушков признал, что ранее «с гордостью заявлял», что Дональд Трамп не начал ни одной войны. Он был исключением, учитывая деятельность прошлых президентов США.
«Война против Ирана может стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — заявил Алексей Пушков.
По мнению Дональда Трампа, конфликт на Ближнем Востоке не закончится просто прекращением огня. Он хочет решения ядерной проблемы Ирана.