Те еще фрукты: ретроспектива Ильи Машкова изобилует натюрмортами

Да, в какой-то момент может показаться, что и натюрмортов здесь многовато, и пейзажей как-то чересчур. Причем не только из-за пар оригиналов и авторских повторений. Допустим, зачем столько видов Крыма, особенно 1930-х? Вот только для искусства Машкова эта чрезмерность так органична! Ему надо, чтобы столы на картинах ломились от явств, цветастые природные панорамы притягивали взор сразу, а натурщицы на портретах были пышными, дородными. Отдельный блок экспозиции (погруженный в полумрак для сохранности произведений) выделен под графику, и в основном это как раз всевозможные ню. Зритель может проследить, как от скучноватых академических штудий начала 1900-х живописец приходит к более индивидуальным зрелым образам, где проявляется именно это стремление к рубенсовской женской красоте.