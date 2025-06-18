Что можно и нельзя делать в Дорофеев день 18 июня на самую короткую ночь в году

Православная церковь 18 июня вспоминает святого Дорофея. В народе празднуют Дорофеев день. Вместе с тем есть еще одно название — Воробьиная ночь. Все дело в том, что с 17 на 18 июня самая короткая ночь в году.
Что нельзя делать 18 июня.
Запрещено рассказывать сны. Считалось, что плохой сон может воплотиться в реальность. Не следует ссориться и спорить. Предки верили, что восстановить отношения будет довольно сложно. Не стоит 18 июня брать острые приметы. Подобное может спровоцировать несчастье.
Что можно делать 18 июня.
По традиции, в указанный день было принято полоть грядки. Предки верили: если уделить внимание огороду, то сорняки больше не появятся.
Согласно приметам, туман над водой обещает богатый урожай грибов. В том случае, если пчелы не вылетают из ульев, то ждали дождь.
Тем временем Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси.
Ранее белорусский онколог сказала, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака.
Кстати, санстанция отреагировала на жалобы минчан о высокой траве и клещах на площадке.