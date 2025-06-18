Военные в Израиле забрали машину у супруги Макаревича*

Военные в Израиле забрали пикап Mitsubishi L200 у супруги музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Об этом она рассказала в социальных сетях во вторник, 17 июня.
По ее словам, машину забрали для военных нужд по экстренной повестке.
В мае Андрей Макаревич* пожаловался, что его хотел обмануть русскоговорящий журналист. Подробностями истории он поделился в личном блоге.
Артист рассказал, что его жене поступило письмо от человека, выдававшего себя за представителя украинского агентства «УНИАН». Автор письма, представившийся Романом, предложил организовать встречу в Израиле для подготовки материала о винном бизнесе музыканта.
14 мая Андрей Макаревич* сообщил о том, что ему присудили почетную докторскую степень «за пользу человечеству» в Университете имени Бен-Гуриона в Израиле.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.