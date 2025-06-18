Календарь на 18 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 июня у гурманов во всем мире сразу несколько поводов для праздника: День устойчивой гастрономии, День суши и День пикника. А еще сегодня можно позволить себе немного волнений и тревоги — в мире отмечается Международный день паники. Психологи подчеркивают: вредно постоянно «держать себя в руках», иногда нужно дать выход эмоциям. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

18 июня у гурманов во всем мире сразу несколько поводов для праздника: День устойчивой гастрономии, День суши и День пикника. А еще сегодня можно позволить себе немного волнений и тревоги — в мире отмечается Международный день паники. Психологи подчеркивают: вредно постоянно «держать себя в руках», иногда нужно дать выход эмоциям. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 июня.

* ~Дeнь cлужбы вoeнныx cooбщeний Вооруженных сил ΡФ~



Праздник в честь специалистов Минобороны России, которые организуют перевозки на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте. Служба появилась еще в Русской императорской армии по приказу военного министра Дмитрия Милютина 18 июня 1868 года, с тех пор этот день считается датой ее основания.

После Великой Отечественной войны служба также занималась перевозками возвращенного имущества и расширением транспортной сети. Сегодня представители органов военных сообщений решают с командованием вопросы, связанные с воинскими перевозками, и обеспечивают перемещение войск и грузов для нужд армии и флота.

* ~День устойчивой гастрономии~



Международный праздник, учрежденный ООН в 2016 году, напоминает об осознанном подходе к еде. Правильный выбор, производство и потребление пищевых продуктов влияют не только на здоровье людей, но и на состояние окружающей среды. В этот день акцент делается на поддержку местных производителей, сохранение кулинарных традиций и сокращение пищевых отходов. Устойчивая гастрономия — это не про моду, а про осознанный выбор в пользу здорового будущего планеты.

* ~Международный день пикника~



Сегодня есть прекрасный повод выбраться на природу и порадоваться вкусной еде в компании друзей и близких. День пикника призывает отложить заботы и провести время на открытом воздухе, наслаждаясь простыми радостями жизни.

Хотя традициям трапезы на природе много веков, слово «пикник» появилось только в конце XVIII века. На французском «piquer» означало «клевать» или «кусать», а «nique» — «мелочь», «пустяк». В современном понимании пикник — перекус, угощение на природе.

В каждой стране свои традиции пикника: в США принято употреблять фастфуд — бургеры, чипсы, картофель фри, в России — чаще всего выбираются на шашлык, в странах Азии любят готовить морепродукты.

* ~Международный день суши~



День суши — это праздник, популяризирующий японскую кухню и традиции. В этот день можно побаловать себя блюдом азиатской кухни.



Считается, что суши появились еще в VIII веке в Юго-Восточной Азии, но именно японцы придумали сочетания ингредиентов и внешний вид блюда. В праздник многие рестораны и службы доставки по всему миру предлагают попробовать новые вкусовые сочетания, дают скидки и подарки при заказах.

* ~Международный день паники~



Отмечать стрессовое состояние может показаться странным, но на самом деле день паники — неформальный праздник, в который необходимо «выпустить пар» и дать выход стрессу. Психологи считают, что подавление тревоги негативно влияет на общее состояние человека. Поэтому хотя бы раз в году дайте волю внутренним страхам и гнетущим мыслям.

День паники появился благодаря американским психологам, в России он празднуется с 2017 года. В честь праздника устройте своеобразную терапию: перестаньте контролировать фобии, тревожные мысли и страхи.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июня в других странах.

* День прав человека — Азербайджан. 18 июня 1998 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ о принятии госпрограммы по защите прав и свобод граждан. А в 2007 году в честь этого события учредили праздник. В этот день в стране проходят общественные акции в знак приверженности защите свобод и демократических принципов.

* День памяти битвы при Ватерлоо — Бельгия. Небольшое бельгийское селение получило всемирную известность после того, как в 1815 году армия Наполеона потерпела поражение от сил седьмой коалиции. Даже спустя 210 лет место сражения посещают многочисленные туристы, для них проводятся исторические экскурсии и военные парады.

* День историка — Молдавия. 18 июня 1989 года в стране учредили Ассоциацию историков для чествования тех, кто сохраняет и популяризирует историю Молдавии. В этот же день отмечается профессиональный праздник ученых, архивистов, педагогов и всех причастных к сохранению культурного наследия.

Религиозные праздники 18 июня



* День священномученика Дорофея, епископа Тирского



Священномученик Дорофей пострадал за веру в годы гонений на христиан. При императоре Диоклитиане он был епископом города Тира в Финикии. Когда начались преследования, святитель покинул Тир. Восшествие на престол Константина Великого позволило Дорофею вернуться в город. Там он управлял церковью и убеждал язычников обратиться ко Христу.

Когда гонения возобновились, святому Дорофею было уже около 107 лет. Его подвергли жестоким мучениям, под пытками он скончался.

* Перенесение мощей благоверного князя Игоря



Князь Игорь стал жертвой междоусобной брани на Руси в XII веке. Он недолго правил в Киеве: его свергли и заключили в темницу. В неволе князь тяжело заболел. В итоге принял схиму в Киевском Феодоровском монастыре с именем Гавриил. В тот же момент Игорь исцелился и решил провести оставшуюся жизнь в покаянии и молитве. Но через год мстящие роду Ольговичей киевляне решили устранить бывшего князя. Духовенство тщетно пыталось остановить гнев толпы. Мятежники ворвались в храм во время литургии, вытащили из церкви Игоря, молившегося пред образом Богородицы, и убили его.

Князь был погребен в монастыре святого Симеона в Киеве, а в 1150 году его брат Святослав Ольгович перенес мощи в Спасский собор в Чернигове.



Икону Божией Матери, перед которой князь молился в последние минуты жизни, назвали Игоревской. Праздник этой иконы также отмечается 18 июня.

Народные праздники и приметы 18 июня.

* Дорофеев день.

На Руси Дорофеев день получил название в честь Тирского епископа Дорофея. В народе 18 июня считали днем сон-травы из-за цветения загадочного растения из семейства лютиков, обладающего целительными свойствами. Чтобы найти сон-траву, нужно было знать особые заговоры.

В полночь собранные цветы опускали в родниковую воду. Если растение «шевелилось», значит, это настоящая сон-трава, и ее можно применять в лечебных целях. Но есть «сон-траву» в чистом виде было нельзя, так как это ядовитый цветок.

Знахари считали, что сон-трава оказывает успокаивающий и умиротворяющий эффект, поэтому ее использовали, чтобы быстрее заснуть. Если человек уснет среди цветущей сон-травы, то обретет дар ясновидения. А цветок под подушкой принесет вещие сны. При этом о содержании снов нельзя было рассказывать. Цветок часто закладывали под фундамент дома для защиты и носили с собой. Хозяйки готовили запасы стеблей и лепестков, чтобы избежать болезней.

Дорофеев день был мистическим, поэтому было нельзя гулять на улице допоздна — иначе в дом придут неприятности и болезни. А еще в этот день на Руси старались воздержаться от споров и брани, чтобы не причинить боль окружающим. Лучше было проявить милосердие и терпимость.

* Приметы



Кто носит при себе сон-траву, от того дьявол бежит.

Иметь сон-траву в доме — добро наживать.

Ясная и теплая погода принесет хороший урожай зерновых.

Туман над водой — значит, грибов будет много.

Какие исторические события произошли 18 июня.

* 1429 год — состоялась битва при Пате. Это ключевое сражение Столетней войны, в котором французские войска под командованием Жанны д’Арк и других полководцев победили англичан.



* 1583 год — в Лондоне впервые застраховали жизнь человека: Ричард Мартин оформил страховой полис на 383 фунта.



* 1761 год — в Российской империи учреждены пенсии за службу.



* 1937 год — стартовал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова впервые пересек Северный полюс по воздуху.



* 1939 год — в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.



* 1946 год — Италия официально провозглашена республикой по итогам всенародного референдума.



* 1955 год — вышел первый номер литературного журнала «Юность», главным редактором которого стал Валентин Катаев.





* 1995 год — в эфире программы «Один на один» политик Владимир Жириновский во время дебатов облил апельсиновым соком Бориса Немцова.

* 2016 год — произошла трагедия на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 школьников.



* 2023 год — в Атлантическом океане произошло крушение батискафа «Титан», направлявшегося к обломкам «Титаника».

Дни рождения и юбилеи 18 июня.

* В 1812 году родился Иван Гончаров — автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и других произведений.



* В 1874 году родился Иван Москвин — актер театра и кино, театральный режиссер, директор МХАТ. В 1936 году Москвин одним из первых был удостоен звания «Народный артист СССР», в этот же день звание было присвоено Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.



* В 1877 году родился Джеймс Монтгомери Флэгг — американский художник, который создал знаменитый плакат с дядей Сэмом и надписью «I Want You».



* В 1901 году родилась Анастасия Николаевна — княжна и четвертая дочь императора Николая II.



* В 1907 году родился Варлам Шаламов — автор цикла «Колымские рассказы» о жизни в советских лагерях.



* В 1935 году родился Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, театральный педагог и худрук Малого театра, прославившийся многочисленными ролями в театральных постановках и фильмах, в том числе «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам».



* В 1936 году родился Денни Халм — чемпион мира в классе «Формула-1» 1967 года. Халм стал первым гонщиком-чемпионом мира, умершим по естественным причинам (у него случился сердечный приступ).



* В 1941 году родилась Валентина Малявина — звезда картин «Урок литературы», «Король-олень» и «Портрет Дориана Грея».

Кто отмечает день рождения.

* 83 года исполняется Полу Маккартни — одному из основателей группы The Beatles, певцу и бас-гитаристу.



* 79 лет исполняется Фабио Капелло — итальянскому футболисту, выступавшему за «Рому», «Милан» и «Ювентус». С 2012 по 2015 год Капелло работал главным тренером сборной России по футболу.



* 73 года исполняется Изабелле Росселлини — итальянской киноактрисе и дочери Ингрид Бергман. Росселлини прославилась работой в комедии «Смерть ей к лицу», а недавно сыграла в картине «Конклав» о выборах папы Римского.



* 66 лет исполняется Сергею Степанченко — советскому и российскому актеру, звезде сериалов «Next» и «Угрюм-река».



* 64 года исполняется Игорю Золотовицкому — актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ.



* 62 года исполняется Диззи Риду — рок-музыканту, клавишнику группы Guns N' Roses.



* 49 лет исполняется Максиму Галкину — артисту эстрады, пародисту и телеведущему.



* 40 лет исполняется Алексу Хиршу — американскому художнику-аниматору, который создал мультсериал «Гравити Фолз».



* 39 лет исполняется Ричарду Мэддену — актеру, который прославился ролью Робба Старка в сериале «Игра престолов».