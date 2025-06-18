Народный календарь. Почему чтут колодезную воду 21 июня

Также этот день считали свои праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовался почти таким же почетом, как и святая вода. Считается, что вода, взятая из семи колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на печь кладут больного и обливают той же водой.