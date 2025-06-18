Народный календарь. Почему чтут колодезную воду 21 июня

Православные 21 июня чтут память жившего в III-IV веках великомученика Феодора Стратилата, покровителя христианского воинства. Считается, что он умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что святой вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его.
Также этот день считали свои праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовался почти таким же почетом, как и святая вода. Считается, что вода, взятая из семи колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на печь кладут больного и обливают той же водой.
Приметы погоды:
Много росы с утра — лето даст хороший урожай.
Гроза гремит — уборка сена будет плохой.
Собака валяется на земле и мало есть — скоро дождь пойдет.
Лебеди кричать начинают — вечером пойдет дождь.
Если после дождя болота начинают зеленеть — ненастье будет затяжным.
Именины отмечают: Федор, Константин, Василий, Ефрем, Павел.