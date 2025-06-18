День расточительства и День недалекого будущего: какие праздники отмечают в России и мире 18 июня

День недалекого будущего появился в 2021 году с целью напомнить о том, что будущее — это не фантастика, а реальность, на которую мы должны влиять уже сейчас. В этот праздник могут проводиться фестивали с премьерами тематических книг и фильмов, организуются «вечера предсказаний», где участники рассуждают о жизни через 10 или 20 лет. Университеты и научные центры проводят выставки достижений и лекции о технологиях.