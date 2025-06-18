День расточительства и День недалекого будущего: какие праздники отмечают в России и мире 18 июня

18 июня в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День расточительства, День недалекого будущего и Всемирный день гармонии.
День расточительства.
День расточительства придумали в США, но вскоре он распространился и по остальному миру. В этот праздник можно забыть об экономии и позволить купить себе что-нибудь дорогое и приносящее удовольствие. Этот торжество отражает желание людей иногда отвлекаться от рутины и позволять себе небольшие радости.
День недалекого будущего.
День недалекого будущего появился в 2021 году с целью напомнить о том, что будущее — это не фантастика, а реальность, на которую мы должны влиять уже сейчас. В этот праздник могут проводиться фестивали с премьерами тематических книг и фильмов, организуются «вечера предсказаний», где участники рассуждают о жизни через 10 или 20 лет. Университеты и научные центры проводят выставки достижений и лекции о технологиях.
Всемирный день гармонии.
Всемирный день гармонии направлен на самосовершенствование людей через проявление взаимоуважения и доброты к окружающим. В этот праздник необходимо задуматься о понимании и принятии различий между людьми и участвовать в общественной жизни. Например, стать волонтером в благотворительной организации.