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Самарские «Крылья» интересуются 24-летним колумбийцем Робертом Мехией

Последний клуб полузащитника — подмосковные «Химки».

Последний клуб полузащитника — подмосковные «Химки».

В прошлом сезоне Премьер-лиги 24-летний Роберт Мехия выходил на поле в 20 матчах. Всего — 1598 игровых минут. Результативными действиями не отметился, но заработал шесть «горчичников».

Также выступал за колумбийские «Атлетико Насьональ», «Онсе Кальдас», «Университарио Попаян» и «Бока Хуниорс Кали». Плюс турецкий «Гиресунспор». Transfermarkt оценивает его в миллион евро.

Об интересе волжан сообщает Legalbet. Также его хотело бы взять столичное «Торпедо».

До этого писали, что «зелено-бело-синие» собираются продлить сотрудничество с боснийцем Амаром Рахмановичем.

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