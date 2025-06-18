Самарские «Крылья» интересуются 24-летним колумбийцем Робертом Мехией

Последний клуб полузащитника — подмосковные «Химки».
В прошлом сезоне Премьер-лиги 24-летний Роберт Мехия выходил на поле в 20 матчах. Всего — 1598 игровых минут. Результативными действиями не отметился, но заработал шесть «горчичников».
Также выступал за колумбийские «Атлетико Насьональ», «Онсе Кальдас», «Университарио Попаян» и «Бока Хуниорс Кали». Плюс турецкий «Гиресунспор». Transfermarkt оценивает его в миллион евро.
Об интересе волжан сообщает Legalbet. Также его хотело бы взять столичное «Торпедо».
До этого писали, что «зелено-бело-синие» собираются продлить сотрудничество с боснийцем Амаром Рахмановичем.
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