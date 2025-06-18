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Эксперт объяснил плюсы отказа от долгих январских и майских выходных

Эксперт Дмитрий Пищальников выступил с инициативой о сокращении продолжительности выходных дней в январе и мае с целью повысить эффективность отечественной экономики.

Эксперт Дмитрий Пищальников выступил с инициативой о сокращении продолжительности выходных дней в январе и мае с целью повысить эффективность отечественной экономики. Подробнее своим видением он поделился в ходе интервью изданию «Газета.ru».

«…Компании становятся менее эффективными и прибыльными. То есть становится меньше ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие», — процитировали Дмитрия Пищальникова в «Газета.ru».

По версии эксперта, длительный отдых в течение первой недели января и «майских праздников» является причиной производственных издержек, которые могут составить до 1 процента от общего показателя отечественного ВВП.

Продолжая свою мысль, Дмитрий Пищальников предложил добиться более «гибкого» характера рабочего процесса — например, сокращать трудочасы в выгодные для компаний периоды.

Ранее в Государственной Думе предложили изучить инициативу эксперта, однако депутаты также отметили, что большинство граждан страны ранее отрицательно относились к подобным предложениям.