В России предложили отменить январские и майские выходные: что известно

В России обсуждают отмену длительных январских и майских каникул. Вместо них могут ввести шесть рабочих недель с тремя трудовыми днями. Об этом рассказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре «Газета.Ru». По его словам, такие изменения помогут равномерно распределить отдых и работу в течение года. Бизнес сможет избежать долгих простоев, а выходные станут регулярными.
Пищальников пояснил, что гибкие графики, включая короткие рабочие недели и дополнительные выходные в спокойные месяцы, уже работают в некоторых странах. Россия тоже может адаптировать эту модель с учетом своих традиций. Он добавил, что долгие каникулы приносят экономике убытки, которые могут составлять до 1% ВВП. Компании теряют прибыль из-за остановки работы, а в условиях конкуренции это может привести к серьезным потерям.
Также Пищальников отметил, что после праздников у работников часто возникает «постпраздничный синдром». Чтобы вернуться к нормальному ритму, людям нужно от трех до пяти дней. Это снижает производительность труда.
Кроме того, эксперт Татьяна Подольская сообщила, что россиянам предстоит работать шесть дней подряд с 27 октября по 1 ноября перед праздничными выходными. Это связано с переносом выходного дня для формирования трехдневного отдыха ко Дню народного единства. Выходной с 1 ноября перенесут на 3 ноября, а 1 ноября станет рабочим днем, но с сокращением на один час.