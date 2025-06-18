В России предложили отменить январские и майские выходные: что известно

Пищальников пояснил, что гибкие графики, включая короткие рабочие недели и дополнительные выходные в спокойные месяцы, уже работают в некоторых странах. Россия тоже может адаптировать эту модель с учетом своих традиций. Он добавил, что долгие каникулы приносят экономике убытки, которые могут составлять до 1% ВВП. Компании теряют прибыль из-за остановки работы, а в условиях конкуренции это может привести к серьезным потерям.