CNN: Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи направить американских чиновников в Тегеран для того, что бы попытаться достичь соглашения, сообщает CNN.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от неназванных чиновников.
«Трамп на данный момент отказался от идеи отправки высокопоставленных чиновников во взаимно согласованное место на Ближнем Востоке для встречи с иранцами и попытки прийти к сделке», — говорится в сообщении.
По данным Axios, Трамп изучает возможность удара по иранским ядерным объектам, в частности, речь идёт о центре обогащения урана в Фордо.
Также стало известно, что на Ближний Восток из Соединённых Штатов перебрасываются дополнительные истребители.