Седокова подала документы на наследство Яниса Тиммы

— Дорогие друзья, я вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. То есть она понимает, осознает и страшится наступления последствий, которые повлечет отмена брачного договора. Если Седокова сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, то она не получит вообще ничего, — рассказала юрист в соцсети.