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Седокова подала документы на наследство Яниса Тиммы

Адвокат семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что бывшая жена спортсмена, певица Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство. По словам юриста, артистка боится остаться ни с чем в случае признания брачного договора недействительным.

Адвокат семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что бывшая жена спортсмена, певица Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство. По словам юриста, артистка боится остаться ни с чем в случае признания брачного договора недействительным.

Если это произойдет, то она не получит доступ к имуществу экс-супруга. Адвокат считает, что таким образом Седокова стремится подстраховаться и сохранить хотя бы часть активов.

— Дорогие друзья, я вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. То есть она понимает, осознает и страшится наступления последствий, которые повлечет отмена брачного договора. Если Седокова сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, то она не получит вообще ничего, — рассказала юрист в соцсети.

Семья Яниса Тиммы требует от Анны Седоковой 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была куплена в браке, сообщил телеграмм-канал Mash.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания средств с певицы.