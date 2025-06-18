С 1 июля цены на вторичную недвижимость окажутся под давлением. Сколько будет стоить жильё

Сергей Шлома отметил, что, если планируется вложить деньги в недвижимость, лучше это сделать до того, как спрос и цены пойдут вверх. Тем, кто хотел бы приобрести жилплощадь за счёт ипотечных средств, стоит подождать, когда опустится ключевая ставка и жилищные кредиты станут дешевле. При этом на вторичном рынке большинство сделок — альтернативные. Человек продаёт свою квартиру и на вырученные деньги покупает другую. Заёмные деньги могут понадобиться только для доплаты. Как правило, она составляет 2−3 миллиона рублей. Если требуется решить квартирный вопрос с помощью альтернативной сделки, то сейчас есть для этого все возможности.