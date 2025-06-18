Лукашенко бьет тревогу: рекордный падеж скота в Белоруссии может привести к уголовным делам

В Белоруссии обострилась проблема падежа скота, который, по словам президента Александра Лукашенко, достиг рекордных показателей. На совещании с правительством он заявил, что ситуация в сельском хозяйстве угрожает продовольственной безопасности страны.
Причиной кризиса Лукашенко назвал недисциплинированность и халатность в агросекторе. Он подчеркнул, что безответственность должностных лиц привела к катастрофическим потерям, и виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — добавил белорусский лидер.
Президент отметил, что местные ветеринары вместо лечения животных и профилактики заболеваний пытаются скрывать случаи падежа. По его словам, такие действия недопустимы и требуют жестких мер. Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Генеральной прокуратуре разобраться в ситуации и доложить о мерах, принятых против виновных.
Кроме того, президент обратил внимание на проблему нехватки картофеля в стране. Он уверен, что дефицит создан искусственно из-за политических мотивов. Лукашенко рассказал, что после вмешательства Комитета госконтроля и угрозы уголовных дел картофель внезапно появился на рынке. Это, по его мнению, подтверждает, что проблемы в сельском хозяйстве связаны с саботажем и плохой организацией.
Лукашенко также затронул тему воспитания молодежи. Он считает, что молодое поколение должно быть приучено к труду на земле. Президент подчеркнул, что картофель растет не в интернете, а в поле, и для благополучия страны нужно работать. Он предложил привлекать молодых людей к выращиванию сельхозпродукции на приусадебных участках, чтобы они понимали ценность труда.
В завершение Лукашенко призвал навести порядок в сельском хозяйстве, устранить бардак и повысить дисциплину. Он выразил уверенность, что только через труд и ответственность можно обеспечить продовольственную безопасность и стабильность в стране. Также глава республики ранее говорил, что Белоруссия должна увеличить производство картофеля настолько, чтобы хватило не только внутри страны, но и для продажи в Россию.