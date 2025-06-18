Лукашенко бьет тревогу: рекордный падеж скота в Белоруссии может привести к уголовным делам

В завершение Лукашенко призвал навести порядок в сельском хозяйстве, устранить бардак и повысить дисциплину. Он выразил уверенность, что только через труд и ответственность можно обеспечить продовольственную безопасность и стабильность в стране. Также глава республики ранее говорил, что Белоруссия должна увеличить производство картофеля настолько, чтобы хватило не только внутри страны, но и для продажи в Россию.