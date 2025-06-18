Page Six: Канье Уэст переименовался в Йе Йе из-за формальности в документах

Из-за требований в официальных бизнес-документах, предусматривающих обязательное указание и имени, и фамилии, Канье Уэст был вынужден использовать формулировку «Йе Йе», сообщает Page Six со ссылкой на его представителя.
Как уточняется, причина кроется в особенностях онлайн-форм, которые не позволяли оставить одно из полей пустым.
Несмотря на это, сам артист продолжает настаивать на том, чтобы его называли просто Йе, хотя в музыкальной сфере к нему всё ещё часто обращаются по прежнему полному имени.
Ранее светский отдел газеты Page Six получил документы, в которых финансовый директор рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye.