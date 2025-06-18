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Page Six: Канье Уэст переименовался в Йе Йе из-за формальности в документах

Сам артист продолжает настаивать на том, чтобы его называли просто Йе.

Источник: Аргументы и факты

Из-за требований в официальных бизнес-документах, предусматривающих обязательное указание и имени, и фамилии, Канье Уэст был вынужден использовать формулировку «Йе Йе», сообщает Page Six со ссылкой на его представителя.

Как уточняется, причина кроется в особенностях онлайн-форм, которые не позволяли оставить одно из полей пустым.

Несмотря на это, сам артист продолжает настаивать на том, чтобы его называли просто Йе, хотя в музыкальной сфере к нему всё ещё часто обращаются по прежнему полному имени.

Ранее светский отдел газеты Page Six получил документы, в которых финансовый директор рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye.