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«Никакого Йе Йе не существует»: раскрыта тайна «нового имени» Канье Уэста

Page Six: Канье Уэст переименовался в Йе Йе из-за требований в документах.

Источник: Комсомольская правда

Известный скандальный рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре обсуждений из-за якобы повторной смены имени. Представитель музыканта объяснил эту информацию «бюрократической формальностью», цитирует издание Page Six.

Так, рэпер стал Йе Йе в связи с определенными требованиями в документах. Канье Уэст просит фанатов называть его Йе. Однако в документах от него потребовали указать и имя, и фамилию.

«Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии», — поясняется в материале.

Тем временем в России активно развивает скандалы вокруг своей персоны певица Мия Бойка. Она публично предложила отменить мухобойку. Певица также оскорбила китайцев, демонстративно сузив глаза в эфире.