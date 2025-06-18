«Никакого Йе Йе не существует»: раскрыта тайна «нового имени» Канье Уэста

Известный скандальный рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре обсуждений из-за якобы повторной смены имени. Представитель музыканта объяснил эту информацию «бюрократической формальностью», цитирует издание Page Six.
Так, рэпер стал Йе Йе в связи с определенными требованиями в документах. Канье Уэст просит фанатов называть его Йе. Однако в документах от него потребовали указать и имя, и фамилию.
«Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии», — поясняется в материале.
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