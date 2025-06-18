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Российская нейросеть GigaChat поселится в карманах гостей ПМЭФ

В этом году участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) собираются выдать доступ к умному помощнику GigaChat от Сбера. Об этом рассказала пресс-служба банка.

Участникам станет проще ориентироваться на форуме благодаря ИИ.

В этом году участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) собираются выдать доступ к умному помощнику GigaChat от Сбера. Об этом рассказала пресс-служба банка.

«GigaChat будет доступен в Telegram и мессенджере MAX от VK. Помощник владеет тремя функциями, которые упростят взаимодействие с программой ПМЭФ», — цитирует своих собеседников Газета.Ru.

Первая функция предоставляет возможность сформировать индивидуальный план участия, исходя из предпочтительных тем, интересующих спикеров и выбранных дат. За 15 минут до начала каждого события бот отправляет соответствующее уведомление, а после завершения — пересылает пользователю краткое резюме прошедшей сессии.

Вторая опция позволяет создавать голосовые заметки с последующей мгновенной расшифровкой или получением краткой выжимки при помощи ИИ. Это особенно удобно для документирования интервью и основных идей. Третья функция предназначена для составления сводки ключевых тезисов выступлений, что дает гостям форума возможность ознакомиться с важными моментами даже в случае пропуска трансляции.

В конце прошлого года нейросеть впервые подключили к обработке обращений, поступающих на прямую линию президента РФ Владимира Путина, отмечает «Национальная служба новостей». Осенью 2025-го — GigaChat планируют запустить на борту МКС для помощи космонавтам, пишет RT.