Российская нейросеть GigaChat поселится в карманах гостей ПМЭФ

Вторая опция позволяет создавать голосовые заметки с последующей мгновенной расшифровкой или получением краткой выжимки при помощи ИИ. Это особенно удобно для документирования интервью и основных идей. Третья функция предназначена для составления сводки ключевых тезисов выступлений, что дает гостям форума возможность ознакомиться с важными моментами даже в случае пропуска трансляции.