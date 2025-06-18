CBS: в окружении Трампа нет единого мнения по идее удара США по Ирану

Ранее агентство Reuters сообщило, что США начали перебрасывать свои военные самолеты на Ближний Восток. Среди них — истребители F-16, F-22 и F-35. По информации источников, Пентагон принял такое решение из-за продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном. Переброска самолетов направлена на укрепление оборонительных позиций США в регионе. Официального подтверждения этой информации пока нет.