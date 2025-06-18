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Конференция русскоязычных СМИ «Диалог с Москвой» пройдет в Армении

Правительство Москвы проведет в Армении конференцию российских СМИ соотечественников, которая станет площадкой для укрепления профессиональных связей и обсуждения перспектив развития медиа-сообщества соотечественников за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 по 23 июня в Доме Москвы в Ереване состоится конференция масс-медиа российских соотечественников “Диалог с Москвой”. Организаторами выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника. В мероприятии примут участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в публикации.

Уточняется, что в рамках программы мероприятия состоятся дискуссии, тематические секции, мастер-классы и круглый стол. Участники обсудят профессиональные вызовы, актуальные вопросы развития русскоязычных СМИ за рубежом, представят собственные проекты, обменяются опытом и познакомятся с деятельностью ведущих российских и московских медиа.

«В рамках сессий будут затронуты вопросы эффективности работы современных редакций и специфики продвижения в новых медиа. Практические занятия будут посвящены искусству публичных выступлений, работе в кадре и созданию привлекательных легенд о культурных достопримечательностях. Отдельной темой круглого стола станет поиск форматов, позволяющих интересно, достоверно и глубоко рассказывать об исторических событиях и культурном наследии», — поясняется в материале.

Помимо этого, в День памяти и скорби, 22 июня, участники конференции возложат цветы к монументу «Мать Армения» в Ереване — памятнику, установленному в 1950 году в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Кроме того, для участников запланирована культурно-экскурсионная программа, в рамках которой они посетят озеро Севан и монастырь Севанаванк.