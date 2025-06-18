Конференция русскоязычных СМИ «Диалог с Москвой» пройдет в Армении

«С 19 по 23 июня в Доме Москвы в Ереване состоится конференция масс-медиа российских соотечественников “Диалог с Москвой”. Организаторами выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника. В мероприятии примут участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в публикации.