Серебристые облака могли наблюдать в небе над Беларусью жители страны

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серебристые облака можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 июня в небе над Беларусью. Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте около 80 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках. В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков. −0-