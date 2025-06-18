Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебристые облака могли наблюдать в небе над Беларусью жители страны

В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков.

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серебристые облака можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 июня в небе над Беларусью. Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте около 80 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках. В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков. −0-

Фото Леонида Щеглова.