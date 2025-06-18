Tasnim: под Тегераном задержали агентов Моссада со взрывчаткой и дронами

В одном из городов округа Бахарестан сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки Nissan, в котором находились подозреваемые. По данным властей, группа планировала диверсии, но была обезврежена до начала действий. В машине обнаружили взрывчатку, мини-дроны с системами наведения, современное оборудование для связи и дистанционного управления. Агентство уточнило, что агенты Моссада намеревались использовать технику для проведения крупных терактов в густонаселенных районах.