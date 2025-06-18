СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае

В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия») рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.