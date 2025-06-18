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СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае

Пищальников: праздники в январе и мае нужно заменить на короткие рабочие недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание «Газета.ру», высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников.

«Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев», — приводит издание его слова.

По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.

Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.

В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия») рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.