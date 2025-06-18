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NYT: Иран может ударить по базам Штатов, если Америка встанет на сторону Израиля

Иран якобы готовится атаковать базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Об этом написало издание New York Times.

Иран якобы готовится атаковать базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Об этом написало издание New York Times.

— Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к войне Израиля, — рассказали газете неназванные американские чиновники, знакомые с отчетами разведки.

Среди чиновников растет страх о расширении конфликта, пока Израиль давит на Белый дом, чтобы добиться вмешательства Америки, сказано в статье.

— Если Штаты присоединятся к кампании Израиля и нанесут удар по ядерному предприятию в Фордо, то хуситы в Йемене могут продолжить атаки на суда в Красном море, — отметили американские чиновники.

Также они утверждают, что проиранские группировки в Ираке и Сирии могут атаковать местные базы США.

Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Об этом 17 июня заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.