Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Жителей Израиля призвали укрыться в бомбоубежищах.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия сообщила о новом ракетном ударе со стороны Ирана. Жителей страны призвали немедленно укрыться в бомбоубежищах. Об этом говорится в публикации пресс-службы ЦАХАЛ.

«Просим население следовать указаниям командования тыла. В данный момент ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в публикации Армии обороны Израиля.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что Тегеран разрабатывает секретную ядерную программу, которая достигла опасного уровня. Удары наносились по ядерным объектам, военным базам, системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам. Также были атакованы ключевые фигуры, включая ученых и военных. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля.