ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Израильская армия сообщила о новом ракетном ударе со стороны Ирана. Жителей страны призвали немедленно укрыться в бомбоубежищах. Об этом говорится в публикации пресс-службы ЦАХАЛ.
«Просим население следовать указаниям командования тыла. В данный момент ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в публикации Армии обороны Израиля.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что Тегеран разрабатывает секретную ядерную программу, которая достигла опасного уровня. Удары наносились по ядерным объектам, военным базам, системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам. Также были атакованы ключевые фигуры, включая ученых и военных. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля.