ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что Тегеран разрабатывает секретную ядерную программу, которая достигла опасного уровня. Удары наносились по ядерным объектам, военным базам, системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам. Также были атакованы ключевые фигуры, включая ученых и военных. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля.