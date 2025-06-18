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Хуситы заявили, что вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем

Хуситы уточнили, что израильская сторона «перешла все красные линии».

Источник: Аргументы и факты

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти заявил, что хуситы намерены вмешаться в конфликт между Израилем и Тегераном.

Он подчеркнул, что израильская сторона «перешла все красные линии». Хуситы намерены поддержать Иран.

«Мы вмешаемся в конфликт, чтобы поддержать Иран в отражении сионистских атак, так же как поддержали наших братьев в Газе», — сказал Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.

Напомним, после обострения конфликт в Газе хуситы начали атаковать суда в Красном море. Кроме того, они осуществляют пуски ракет в сторону Израиля. По словам хуситов, это связано с поддержкой Палестины. Аль-Бухейти уточнил, что «дальнейшие атаки хуситов на Израиль будут координироваться с Ираном».

В июне Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по объектам в Иране. Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание».