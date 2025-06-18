Хуситы заявили, что вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем

Напомним, после обострения конфликт в Газе хуситы начали атаковать суда в Красном море. Кроме того, они осуществляют пуски ракет в сторону Израиля. По словам хуситов, это связано с поддержкой Палестины. Аль-Бухейти уточнил, что «дальнейшие атаки хуситов на Израиль будут координироваться с Ираном».