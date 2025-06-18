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Израильские военные забрали пикап у жены Макаревича*

Армия Израиля реквизировала пикап Mitsubishi, принадлежащий супруге лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (Минюст РФ внес музыканта в реестр иностранных агентов), сообщает Telegram-канал Mash.

Армия Израиля реквизировала пикап Mitsubishi, принадлежащий супруге лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (Минюст РФ внес музыканта в реестр иностранных агентов), сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, транспортное средство изъяли для военных целей.

Эйнат Кляйн с иронией заметила, что «призвали» пока лишь автомобиль. Сам Андрей Макаревич* сейчас находится на гастролях в Европе.

Ранее Макаревич* послал журналиста и обещал дать концерт в Киеве.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.