Израильские военные забрали пикап у жены Макаревича*

Армия Израиля реквизировала пикап Mitsubishi, принадлежащий супруге лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (Минюст РФ внес музыканта в реестр иностранных агентов), сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, транспортное средство изъяли для военных целей.
Эйнат Кляйн с иронией заметила, что «призвали» пока лишь автомобиль. Сам Андрей Макаревич* сейчас находится на гастролях в Европе.
Ранее Макаревич* послал журналиста и обещал дать концерт в Киеве.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.