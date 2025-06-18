Грозу, дождь и сильный ветер ожидают в Самарской области днем 18 июня

В 63-м регионе в среду будет облачно с прояснениями. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.
Местные синоптики прогнозируют дождь. На некоторых участках Самарской области ожидают грозу. Температура воздуха днем 18 июня в губернии составит от +18 до порядка +23 градусов по Цельсию.
Ветер подует с севера и северо-запада с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду. При непогоде усилится до 15−20.
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