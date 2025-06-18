CNN: Трамп выйдет с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая представляет угрозу. Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО и ракетным комплексам Ирана. Также были атакованы ключевые фигуры, включая ученых и военных. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля.