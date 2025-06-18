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CNN: Трамп выйдет с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время

Точное время выступления Трампа по ситуации на Ближнем Востоке неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«В самое ближайшее время ожидается заявление Трампа», — говорится в публикации телеканала.

Ранее стало известно, что Трамп созвал срочное совещание с советниками по национальной безопасности в Белом доме. По данным источников, президент обсуждал, нужно ли Соединенным Штатам активнее вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп провел встречу с командой по вопросам безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В администрации уточнили, что обсуждение длилось один час и двадцать минут.

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая представляет угрозу. Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО и ракетным комплексам Ирана. Также были атакованы ключевые фигуры, включая ученых и военных. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля.