В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности государственной поддержки для погашения ипотеки, в частности, чтобы это право смогли получить родители в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребёнок, документ имеется в распоряжении РИА Новости.