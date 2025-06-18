В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности государственной поддержки для погашения ипотеки, в частности, чтобы это право смогли получить родители в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребёнок, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Проектом федерального закона предлагается установить право получения мер государственной поддержки по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) для гражданин Российской Федерации — матери или отца в возрасте до 26 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что речь идет о молодых родителях, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родился второй ребенок и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
«Целью законопроекта является усиление адресной поддержки молодых семей, повышение доступности жилья и стимулирование рождаемости среди молодежи, находящейся в социально и финансово уязвимом положении», — сказал Миронов РИА Новости.
Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым, жилищные трудности и нехватка финансовых средств являются основными причинами, по которым россияне откладывают рождение детей.
«Особенно остро эти проблемы ощущаются в молодых семьях. По этой причине ипотека становится единственным инструментом приобретения жилья, но сегодня она стоит дорого и тянет за собой серьёзную, а порой непосильную финансовую нагрузку на семейный бюджет», — подчеркнул лидер партии.
Большинство молодых семей, по его словам, не имеют стабильного дохода и устойчивого социального положения, и нуждаются в поддержке со стороны государства.
Кроме того Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что инициатива позволит молодым родителям сосредоточиться на воспитании детей, не опасаясь критической нагрузки из-за ипотеки.
«Мы уверены, что предлагаемая нами мера поможет не только улучшить качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей», — сказала она.
Депутат добавила, что каждая семья должна чувствовать надёжную поддержку государства, особенно когда речь идёт о таком важном вопросе, как рождение ребёнка и обеспечение комфортных условий для его жизни.
«Необходимо помочь молодым людям строить своё будущее, не жертвуя при этом мечтой о детях и собственном доме», — подытожила Лантратова.