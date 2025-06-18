ЦАХАЛ: Израиль отражает ракетную атаку Ирана

Израильские военные отражают ракетную атаку со стороны Тегерана, в частности, в Тель-Авиве работает система противовоздушной обороны.
Кроме того, в городе звучит тревога с воздуха, а также слышны взрывы.
Армия обороны Израиля проинформировала о пуске ракет из Ирана. В сообщении ЦАХАЛ сказано, что жителям Израиля следует спрятаться в убежищах.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы», — предупредили израильские военные.
Ранее сообщалось, что Иран приготовился к удару по армии Соединённых Штатов в случае участия американских военных в конфликте. Тегеран изучает возможность нанесения ударов по военным объектам США в ближневосточном регионе.