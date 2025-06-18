CNN: Глава Министерства внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм была срочно доставлена в больницу в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Во вторник её привезла скорая помощь. В больнице Ноэм была в сознании и разговаривала с охраной охраной. Диагноз пока не уточняется.