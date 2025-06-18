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CNN: Глава Министерства внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу

Кристи Ноэм попала в больницу в Вашингтоне и находится в сознании.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм была срочно доставлена в больницу в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Во вторник её привезла скорая помощь. В больнице Ноэм была в сознании и разговаривала с охраной охраной. Диагноз пока не уточняется.

«Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была доставлена каретой скорой помощи в больницу в Вашингтоне во вторник. В больнице она была в сознании и разговаривала со своей личной охраной», — уточнили в публикации.

Тем временем стало известно о ЧП с сыном художника Никаса Сафронова. Его старший сын Дмитрий едва не погиб из-за отёка Квинке. Приступ начался после протеинового коктейля на сое, который предложил друг. Дмитрий сообщил, что после напитка начал задыхаться и чуть не потерял сознание.