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Израиль отражает ракетную атаку Ирана, в Тель-Авиве работают средства ПВО

Сирены воздушной тревоги звучат в столице Израиля Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Сирены воздушной тревоги звучат в столице Израиля Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Армия Израиля перед этим передала о запуске ракет из Ирана и призвала граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.

Иран якобы готовится атаковать базы Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, если Штаты присоединятся к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Об этом написало издание New York Times.

Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Об этом 17 июня заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

По словам представителей ведомства, военный конфликт между Иерусалимом и Тегераном может стать причиной обострения ситуации на всем Ближнем Востоке, в первую очередь на территории граничащих с воюющими странами государств.