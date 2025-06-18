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Британия и Украина проведут новую встречу «коалиции желающих» в ближайшие недели

Лондон и Киев договорились о новой встрече после его переговоров на саммите G7.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания и Украина планируют в ближайшие недели провести новую встречу «коалиции желающих». Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера после его переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

Кир Стармер и Владимир Зеленский договорились, что нужно усилить военную поддержку Украины. Они считают, что сильная Украина — залог долгосрочного мира. Для этого в скором времени состоится встреча «коалиции желающих».

При этом ранее стало известно, что Британия сдала назад и не намерена отправлять свои войска на Украину после завершения конфликта, если США не поддержат эту инициативу. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер.

Когда-то Лондон активно поддерживал идею отправки западных войск на Украину и даже допускал участие своих военных. Однако теперь позиция Великобритании изменилась. Кир Стармер подчеркнул, что решение об отправке солдат в рамках «коалиции желающих» будет зависеть от позиции США.