CNN: Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает американский телеканал CNN. Обсуждение состоялось перед заседанием Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.
Ни одна из сторон официально не комментировала разговор между лидерами США и Израиля. Администрации Трампа и Нетаньяху не сообщали ни о самом разговоре, ни о его содержании.
Ранее стало известно, что Трамп готовится выступить с важным заявлением в ближайшее время. Телеканал CNN уточнил, что президент США объявит о своих дальнейших шагах в скором будущем.
До этого Трамп срочно собрал советников по национальной безопасности в Белом доме. Источники сообщают, что на встрече обсуждалась возможность более активного участия США в конфликте между Израилем и Ираном.