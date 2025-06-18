Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщила о втором за час запуске ракет со стороны Ирана

Иран вновь атаковал территорию Израиля, новые удары зафиксированы менее чем через час после предыдущих.

Иранские Вооруженные силы вновь нанесли удары по территории Израиля. Тегеран снова борется с агрессором и отвечает на начатые Иерусалимом атаки. О новом ударе сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В небе над страной зафиксировали иранские ракеты. Это уже вторая за час атака. Обстрел начался около 01:20 по Москве. У Ирана, по имеющимся данным, еще много козырей в рукаве. Тегеран намерен их использовать, если Иерусалим не прекратит удары по объектам Ирана, заявили в иранских Вооруженных силах.