ЦАХАЛ сообщила о втором за час запуске ракет со стороны Ирана

В небе над страной зафиксировали иранские ракеты. Это уже вторая за час атака. Обстрел начался около 01:20 по Москве. У Ирана, по имеющимся данным, еще много козырей в рукаве. Тегеран намерен их использовать, если Иерусалим не прекратит удары по объектам Ирана, заявили в иранских Вооруженных силах.