«Зенит» продлил контракт с вратарем Кержаковым

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сообщил о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале команды.
Кержаков, которому сейчас 38 лет, является воспитанником клуба и одним из самых титулованных игроков в его истории: на его счету семь побед в РПЛ, три Кубка и семь Суперкубков страны. Несмотря на то что в прошедшем сезоне 2024/25 он не провёл ни одной официальной встречи, клуб выразил поддержку ветерану и пожелал ему продолжить успешную карьеру в родной команде.
Между бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список клубов, которые будут выступать в Российской премьер-лиге в сезоне-2025/26.