Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» продлил контракт с вратарем Кержаковым

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сообщил о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.

Новое соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале команды.

Кержаков, которому сейчас 38 лет, является воспитанником клуба и одним из самых титулованных игроков в его истории: на его счету семь побед в РПЛ, три Кубка и семь Суперкубков страны. Несмотря на то что в прошедшем сезоне 2024/25 он не провёл ни одной официальной встречи, клуб выразил поддержку ветерану и пожелал ему продолжить успешную карьеру в родной команде.

Между бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список клубов, которые будут выступать в Российской премьер-лиге в сезоне-2025/26.