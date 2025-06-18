«Зенит» продлил контракт с вратарем Кержаковым

Кержаков, которому сейчас 38 лет, является воспитанником клуба и одним из самых титулованных игроков в его истории: на его счету семь побед в РПЛ, три Кубка и семь Суперкубков страны. Несмотря на то что в прошедшем сезоне 2024/25 он не провёл ни одной официальной встречи, клуб выразил поддержку ветерану и пожелал ему продолжить успешную карьеру в родной команде.