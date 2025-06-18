Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национальные лотереи работают: счастливый ирландец выиграл 250 миллионов евро

Житель Ирландии купил счастливый билет и выиграл джекпот в лотерее EuroMillions.

Источник: Комсомольская правда

Сорвать джекпот в лотерее практически невозможно. Однако ирландцу это удалось. Обладатель счастливого билета заполучил 250 миллионов евро, поучаствовав в розыгрыше EuroMillions. Об этом оповестили в пресс-службе Национальной лотереи Ирландии.

В розыгрыше принимали участие жители из минимум девяти стран мира. Чтобы сорвать джекпот, игроки должны были правильно угадать семь чисел.

«Мы рекомендуем нашим игрокам проверить их билеты и, если они победили, подписать оборотную сторону билета, надежно сохранить его и связаться с главным офисом Национальной лотереи», — порекомендовал руководитель организации Киан Мерфи.

Россиян, между тем, предупредили о создании фейковых лотерей. Так мошенники добывают данные банковских карт жертв.