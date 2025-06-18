Национальные лотереи работают: счастливый ирландец выиграл 250 миллионов евро

Сорвать джекпот в лотерее практически невозможно. Однако ирландцу это удалось. Обладатель счастливого билета заполучил 250 миллионов евро, поучаствовав в розыгрыше EuroMillions. Об этом оповестили в пресс-службе Национальной лотереи Ирландии.
В розыгрыше принимали участие жители из минимум девяти стран мира. Чтобы сорвать джекпот, игроки должны были правильно угадать семь чисел.
«Мы рекомендуем нашим игрокам проверить их билеты и, если они победили, подписать оборотную сторону билета, надежно сохранить его и связаться с главным офисом Национальной лотереи», — порекомендовал руководитель организации Киан Мерфи.
Россиян, между тем, предупредили о создании фейковых лотерей. Так мошенники добывают данные банковских карт жертв.