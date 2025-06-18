Национальные лотереи работают: счастливый ирландец выиграл 250 миллионов евро

Сорвать джекпот в лотерее практически невозможно. Однако ирландцу это удалось. Обладатель счастливого билета заполучил 250 миллионов евро, поучаствовав в розыгрыше EuroMillions. Об этом оповестили в пресс-службе Национальной лотереи Ирландии.