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Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от удара ВС России

Госдеп во вторник, 17 июня, заявил о смерти гражданина Соединенных Штатах в Киеве якобы в результате удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Госдеп во вторник, 17 июня, заявил о смерти гражданина Соединенных Штатах в Киеве якобы в результате удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

— Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших, — сказала журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

РФ в ночь на 17 июня нанесла по территории Украины один из самых масштабных комбинированных ударов с начала спецоперации. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска использовали для атаки сотни беспилотников и десятки ракет различных типов.

Также ранее украинский лидер заявил, что Россия получит «надлежащий ответ» за массированный удар по Украине. Он уточнил, что атаки пришлись по Киеву, Одессе, Запорожью, а также Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областям.