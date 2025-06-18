Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от удара ВС России

Также ранее украинский лидер заявил, что Россия получит «надлежащий ответ» за массированный удар по Украине. Он уточнил, что атаки пришлись по Киеву, Одессе, Запорожью, а также Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областям.