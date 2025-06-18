Зеленский на саммите G7 выпрашивал $40 млрдежегодно для поддержки Киева

Зеленский в ходе выступления на саммите G7 в очередной раз выпрашивал деньги, на этот раз он попросил 40 миллиардов долларов «ежегодно» на поддержку Киева, сообщает РИА Новости.
«Важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Напомним, Зеленский регулярно выпрашивает помощь у западных государств. Кроме того, он планирует уговаривать президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь украинской стороне.
Ранее сообщалось, что Зеленский опасается, что западные страны прекратят поддержку Украины из-за обострения ситуации в ближневостоном регионе.