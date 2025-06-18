Зеленский на саммите G7 выпрашивал $40 млрдежегодно для поддержки Киева

«Важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», — цитирует агентство высказывание Зеленского.