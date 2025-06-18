«Сюрприз на века»: в Иране сделали тревожное заявление

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать. На фоне эскалации израильско-иранского конфликта прозвучало заявление о «сюрпризе, который мир запомнит на века». С ним выступили на иранском государственном телевидении.
Отмечается, что неуказанные действия со стороны Тегерана начнутся уже совсем скоро. В настоящее время Иран продолжает совершать удары по территории Израиля. Тегеран запустил уже вторую серию ракет за прошедший час.
«Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века», — сказано в сообщении гостелевидения.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, между тем, заявил, что Иран должен подписать сделку по ядерному оружию с Вашингтоном и прекратить конфликт. Он назвал происходящее позором и пустой тратой человеческих жизней.