Стала известна причина, почему Трамп раньше срока покинул саммит G7: на главу США повлияли действия Макрона

Напомним, что после саммита G7 в Канаде произошел конфликт между Трампом и Макроном. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что напряжение возникло из-за поведения Макрона. По словам Филиппо, Макрон пытался представить себя в выгодном свете, заявив, что Трамп покинул саммит из-за событий на Ближнем Востоке. Однако Трамп опроверг это, указав, что причина его отъезда была гораздо серьезнее. Он также добавил, что Макрон, намеренно или нет, часто ошибается в своих суждениях.