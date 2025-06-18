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Стала известна причина, почему Трамп раньше срока покинул саммит G7: на главу США повлияли действия Макрона

FT: Трамп разозлился на Макрона из-за его визита в Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники среди стран G7.

По данным издания, раздражение Трампа стало одной из причин его раннего отъезда с саммита G7 в Канаде. Однако британский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что Трамп просто устал от встреч «семерки».

Напомним, что после саммита G7 в Канаде произошел конфликт между Трампом и Макроном. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что напряжение возникло из-за поведения Макрона. По словам Филиппо, Макрон пытался представить себя в выгодном свете, заявив, что Трамп покинул саммит из-за событий на Ближнем Востоке. Однако Трамп опроверг это, указав, что причина его отъезда была гораздо серьезнее. Он также добавил, что Макрон, намеренно или нет, часто ошибается в своих суждениях.