Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о «начале битвы»

На счет конфликта высказался также президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он заявил, что Израиль нарушает международные нормы и совершает преступления. По данным президента Ирана, всё это происходит при поддержке мировых держав. Он предупредил, что Ближний Восток может больше никогда не увидеть прочного мира и спокойствия, если это будет продолжаться. Масуд Пезешниан осудил как правительство Израиля, так и руководителей его сообщников.