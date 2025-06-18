Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о «начале битвы»

Израильско-иранский конфликт выходит на новый уровень. Тегеран выступил с анонсом. По словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «начинается битва». Так он написал в социальной сети.
Никакого пояснения Али Хаменеи не дал. Однако известно, что над Израилем вновь фиксируют иранские ракеты. Прилеты наблюдаются второй раз за час.
На счет конфликта высказался также президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он заявил, что Израиль нарушает международные нормы и совершает преступления. По данным президента Ирана, всё это происходит при поддержке мировых держав. Он предупредил, что Ближний Восток может больше никогда не увидеть прочного мира и спокойствия, если это будет продолжаться. Масуд Пезешниан осудил как правительство Израиля, так и руководителей его сообщников.