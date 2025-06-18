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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 июня 2025

До +27 градусов потеплеет в Иркутске 18 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 18 июня 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +10…+12. Ветер северо-западный 6−11 м/с.

Погода в Иркутске 18 июня 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный, с переходом в западных, северо-западных районах на юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье потеплеет до +23…+28 градусов, при облачной погоде до +14…+19. Температура ночью +7…+12, при прояснении 0…+5. Вот что обещает погода в Иркутске 18 июня 2025.