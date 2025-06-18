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CNN: в США госпитализировали министра внутренней безопасности Кристи Ноэм

По данным журналистов, Ноэм находится в сознании.

Источник: Аргументы и факты

Министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм срочно доставили в медучреждение в американской столице, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Ноэм находится в сознании. При этом причина госпитализации не называется.

«Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник была доставлена на машине скорой помощи в больницу в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Кристи Ноэм похитили сумочку в Вашингтоне. Инцидент случился в ресторане Capital Burger. В сумке были деньги, лекарства косметика, документы, ключи от квартиры, а также в министерство внутренней безопасности.

53-летняя республиканка Кристи Ноэм возглавляет министерство с января текущего года. До этого она была членом Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Южная Дакота, а также являлась губернатором данного штата.