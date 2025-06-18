МИД России осудил атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана

Российская сторона ожидает от МАГАТЭ объективного доклада об ущербе, нанесенном иранскому ядерному комплексу, а также о рисках для инспекторов агентства, чья жизнь оказалась под угрозой. В МИД отметили, что удары Израиля вызвали жесткую реакцию большинства стран мира. Экстренное заседание Совбеза ООН 13 июня и спецсессия Совета управляющих МАГАТЭ 16 июня показали, что политику Израиля поддерживают лишь его союзники, действующие из собственных интересов. По мнению Москвы, эти страны способствовали принятию антииранской резолюции МАГАТЭ 12 июня, что развязало руки Израилю и привело к трагедии.