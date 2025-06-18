МИД России осудил атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана

Россия решительно осудила атаки Израиля на мирные ядерные объекты Ирана, назвав их незаконными и опасными для мировой безопасности. Как заявили в МИД РФ, такие действия угрожают ядерной катастрофой, последствия которой затронут в том числе Израиль. Москва призвала израильское руководство прекратить удары по ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
Российская сторона ожидает от МАГАТЭ объективного доклада об ущербе, нанесенном иранскому ядерному комплексу, а также о рисках для инспекторов агентства, чья жизнь оказалась под угрозой. В МИД отметили, что удары Израиля вызвали жесткую реакцию большинства стран мира. Экстренное заседание Совбеза ООН 13 июня и спецсессия Совета управляющих МАГАТЭ 16 июня показали, что политику Израиля поддерживают лишь его союзники, действующие из собственных интересов. По мнению Москвы, эти страны способствовали принятию антииранской резолюции МАГАТЭ 12 июня, что развязало руки Израилю и привело к трагедии.
Россия также подчеркнула приверженность Ирана обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Тегеран готов к переговорам с США для устранения подозрений вокруг своей ядерной программы, если Израиль прекратит атаки. Москва поддерживает дипломатический путь решения конфликта, отвергая агрессию как средство достижения целей ядерного нераспространения.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана. Тель-Авив заявил, что Тегеран разрабатывает секретную ядерную программу, которая достигла опасного уровня. После этого начались атаки по ряду объектов Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по территории Израиля.