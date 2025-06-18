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Мощнейшая вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

18 июня на Солнце зарегистрирована мощнейшая вспышка класса X, сообщили ТАСС в службе мониторинга солнечной активности.

18 июня на Солнце зарегистрирована мощнейшая вспышка класса X, сообщили ТАСС в службе мониторинга солнечной активности.

«Зафиксирована вспышка уровня X1.3 — это первая столь сильная вспышка за последние три недели», рассказали в центре.

Институт прикладной геофизики уточнил, что событие произошло в 00:49 мск, реальное значение мощности составило X1.2, а продолжительность явления достигала 16 минут.

Солнечные вспышки классифицируют по рентгеновской мощности на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует 10 нВт/м² на земной орбите; каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз. Нередко такие вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.