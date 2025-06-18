Мощнейшая вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Солнечные вспышки классифицируют по рентгеновской мощности на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует 10 нВт/м² на земной орбите; каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз. Нередко такие вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.