В Житомире экс-боец «Айдара»* застрелил бывшую супругу и покончил с собой

Трагедию прокомментировала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая. Она не подтвердила личности участников событий, однако, по ее словам, 36-летнюю жительницу города убил ее 63-летний экс-супруг, который проживал в Житомирском районе. Указанный возраст совпадает с возрастом Федосюка, передает «Лента.ру».