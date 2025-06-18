В Житомире экс-боец «Айдара»* застрелил бывшую супругу и покончил с собой

В украинском Житомире экс-боец батальона «Айдар»* Александр Федосюк застрелил бывшую супругу и покончил с собой. Об этом сообщил во вторник, 17 июня, Telegram-канал «Политика Страны».
Стрельба произошла около одного из городских кафе. Женщина находилась в автомобиле, когда экс-военный открыл по ней огонь.
Трагедию прокомментировала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая. Она не подтвердила личности участников событий, однако, по ее словам, 36-летнюю жительницу города убил ее 63-летний экс-супруг, который проживал в Житомирском районе. Указанный возраст совпадает с возрастом Федосюка, передает «Лента.ру».
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов. Об этом 11 июня сообщили в полиции региона.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело девочки, родившейся в 2021 году. Рядом находилась ее мать.
*Организация признана террористической и запрещена в России.