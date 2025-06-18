На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X: подробности

Напомним, что 15 июня на Солнце уже наблюдалась сильная вспышка, которая стала самой значительной в июне. Она получила предварительный балл M8.5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отметили, что эпицентр взрыва находился в зоне, направленной прямо на Землю. Специалисты добавили, что в случае выброса солнечной массы возможно прямое воздействие на нашу планету, что может вызвать магнитные бури.