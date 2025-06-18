На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X: подробности

На Солнце 18 июня произошла мощная вспышка высшего класса X, сообщили в центре наблюдения за солнечной активностью. По данным специалистов, это событие стало первым подобным за последние три недели. Вспышка, получившая класс X1.3, зафиксирована в 00:49 по московскому времени, уточнили в Институте прикладной геофизики. Ее сила составила X1.2, а продолжительность — 16 минут.
«На Солнце зафиксирована вспышка Х1.3 класса, и фактически это первая за последние три недели подобная сильнейшая вспышка», — подчеркнули ученые.
Напомним, что 15 июня на Солнце уже наблюдалась сильная вспышка, которая стала самой значительной в июне. Она получила предварительный балл M8.5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отметили, что эпицентр взрыва находился в зоне, направленной прямо на Землю. Специалисты добавили, что в случае выброса солнечной массы возможно прямое воздействие на нашу планету, что может вызвать магнитные бури.