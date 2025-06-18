В Алматы 95% мопедистов уже имеют номера и права — полиция

Официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций отметила, что на сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.